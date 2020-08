Motorola Moto G9 gepresenteerd

Motorola doet mee in nagenoeg ieder segment van de smartphonemarkt. De echte super smartphones zijn eigenlijk de enige toestellen die nog missen. Vooral in het tussensegment doet Motorola foede zaken. Daar weet het bedrijf iedere keer veel smartphone te bieden voor een schappelijke prijs. Met de G-serie van Motorola is de fabrikant wat guller met de inhoud van de specificatielijst dan bij andere toestellen. De nieuw gepresenteerde Motorola Moto G9 is daarop geen uitzondering. Al is de prijs wel heel mooi dit keer. Hieronder hebben we de belangrijkste puntjes even op een rijtje gezet.

Belangrijkste specificaties van de Motorola Moto G9

6,5 inch beeldscherm met een HD-resolutie van 1600 bij 720 pixels

Snapdragon 662-chipset van Qualcomm, geholpen door 4GB werkgeheugen

48-megapixelcamera, bijgestaan door 2-megapixelmacrocamera en dieptesensor

Draait op Android 10, update in het verschiet naar Android 11

5000 mAh accucapaciteit

De Motorola Moto G9 is goed gespekt met een nette camera-module, vlotte doch zuinige processor en een relatief groot beeldscherm. Als we kijken naar de camera's dan zul je tijdens het fotograferen en filmen toch vooral moeten leunen op de hoofdcamera. Het contrast met de 2-megapixelmacrocamera lijkt vrij stevig. Van de 2-megapixeldieptecamera moet nog blijken dat deze iets toevoegt, dat was bji eerdere uitvoeringen niet per se het geval. Hier hadden we liever een groothoeklens voor in de plaats gezien.

Prijs en beschikbaarheid

Zoals je hierboven kunt zien is het toestel netjes uitgerust. Met deze specificaties zou het toestel prime vooruit kunnen met een prijskaartje van 200 euro, maar dat is niet het geval. Het lijkt er namelijk op dat we de Motorola Moto G9 mogen verwachten met een prijs van 130 euro. De vorige zin is zo opgebouwd omdat we nog niet zeker weten wat het toestel in Nederland zal gan kosten. Officiceel is het toestel nog niet gepresenteerd voor de Benelux, maar afgaande op eerdere releases hoeven we daar niet lang meer op te wachten.

