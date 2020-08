'Steeds meer bekend over Samsung Galaxy M51'

Steeds meer details zijn er bekend over de aanstaande Galaxy M51 van Samsung. Het toestel lijkt stevige specificaties te krijgen voor een schappelijk prijsje. Echter is er niets bevestigd tot het vaststaat.

Samsung produceert een groot aantal smartphones per jaar. Een stuk meer dan veel andere fabrikanten. Ondanks de grote hoeveelheid devices heeft ieder toestel iets eigens. Al een tijdje gaan er geruchten rond over een nieuw M-toestel van Samsung. Het zou gaan om dat Samsung Galaxy M51. Het zou geen duur toestel moeten worden als we kijken naar de rest van de toestellen in de M-serie, maar wel een volledig uitgeruste smartphone als we kijken naar de geruchten.

De M21 en M31 kostten respectievelijk 199 en 279 euro bij de lancering en de verwachting is dus dat de M51 wel iets hoger zal komen te liggen. Maar wat krijg je voor wat je betaalt? Inmiddels is er behoorlijk wat naar buiten gekomen over het toestel waarbij de grote onbekende de processor is. Welke chipset het ook wordt, deze zal waarschijnlijk worden gesteund door 6GB werkgeheugen en op 128GB werkgeheugen kun je al je foto's kwijt. Op de voorkant komt een 6,7 inch AMOLED-paneel.

Weekendje weg?

Het meest opvallende stukje uit de specificaties van het toestel is wel de accu. Deze lijkt een capaciteit te krijgen van maar liefst 7000 mAh. Als dat veel lijkt dan klopt dat; de gemiddelde smartphone doet het tegenwoordig met een 3500 mAh accu.Het is niet duidleijk of deze snelladen ondersteund, maar met een nachtje opladen zou je flink wat dagen door moeten kunnen. In tegenstelling tot veel andere nieuwe toestellen van Samsung krijgt de M51 geen vingerafdrukscanner achter het scherm, maar wat traditioneler op de achterkant.

