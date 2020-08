'Google Pixel 5-serie komt 30 september tevoorschijn'

Google gaat weer op de presentatietour. De Google Pixel 4a kennen we, maar de Pixel 5-toestellen moeten we nog te zien krijgen. Het lijkt er nu op dat we eindelijk beeld krijgen op 30 september.

We zijn nog aan het bijkomen van de lancering van de Google Pixel 4a. Dat toestel werd eerder deze maand aan het publiek getoond met keurige specificaties voor een hele nette prijs. Tijdens die presentatie werd er al een klein beetje op de feiten vooruit gelopen zonder al teveel los te laten. We kregen al te horen dat er verderop in dit jaar nog een nieuwe lijn van Pixel-toestellen zouden mogen verwelkomen met daarnaast ook een extraatje.

Dat extraatje is geen gratis setje Google Buds, al zou dat misschien nog kunnen, maar we doelen op nog een ander toestel. Terwijl de Google Pixel 4a centraal stond op 5 augustus werd alvast verteld dat er een Google Pixel 4a 5G-editie aan zat te komen. Daar hoeven we dus weinig te gokken over dat toestel. Het zou gaan om een zwarte versie van het toestel en een maand later zou er nog een witte variant komen. Het hoofdevenement tijdens de presentatie is echter een duo smartphones waarvan we ook al wisten dat ze eraan zaten te komen; de Google Pixel 5-toestellen.

Pixel 5-serie

Het zou wederom gaan om twee toestellen; de Google Pixel 5 en Google Pixel 5 XL. Verder is er eigenlijk nog maar weinig duidelijk over de toestellen. De verwachting is verder wel dat Google voor een vergelijkbaar en veilig ontwerp zal gaan. Geen gekke patroontjes dus. Zoals aangegeven lijkt het erop dat we de toestellen op 30 september voor het eerst zulen zien. Ook is de verwachting dat we voor die tijd, op 8 september, Android 11 officieel te zien krijgen.

(via)