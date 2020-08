Google Maps krijgt meer details en kleur

Google geeft Maps een make-over. Zo probeert het vooral realistischer weer te geven hoe de natuur eruit ziet. Zo komen er verschillende gradaties groen en is een woestijn in Google Maps voortaan ook als zodanig te herkennen.

Google Maps wordt over het algemeen slechts met kleine incrementele updates verbeterd, maar nu komt er een update aan die veel mensen gaat opvallen. Google gaat namelijk een sloot aan details aan de kaarten toevoegen, zodat je nu bij een korte blik veel beter kan zien hoe het landschap er daadwerkelijk uitziet. Of dat nou in de natuur is of in stedelijk gebied.

Groen, groener, groenst

De grootste verbetering is dat Google Maps nu een grotere variaties aan groen kent. Waar het groene voorheen vooral werd gebruikt om de grenzen van natuurgebieden te duiden, kan je straks in Maps zien waar het daadwerkelijk groen is, waar er sneeuw op de toppen ligt, waar de woestijn begint en welke regio's licht of juist dicht begroeid zijn. Zo is een grassig veld lichtgroen, terwijl een dicht bos donkergroen wordt. Ondersteund door een algoritme dat deze natuurlijke fenomenen interpreteert gooit Google zo de look en feel van Maps om.

Niet alleen natuur heeft een douw gekregen in deze update. Ook stedelijke gebieden profiteren, want hier worden straatbreedtes op een veel accurater manier weergegeven in de app. Ook kan je voortaan zien waar de voetgangersoversteekplaatsen zijn. Deze geüpdate stadskaarten kosten blijkbaar wat meer werk en daarom rolt het de komende maanden vooralsnog alleen uit voor Londen, New York en San Francisco. De nieuwe grafische interpretatie van natuur komt de komende week echter al beschikbaar.

(via)