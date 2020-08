Asus Zenfone 7 lancering staat voor volgende week op programma

In Nederland is het even geleden dat we van een Zenfone hebben mogen genieten. De laatste Asus Zenfone die in Nederland op de markt is verschenen is de Zenfone 5Z, In de tussentijd zijn de Asus ROG Phones wel in Nederland uitgebracht, maar die toestellen zijn toch wel op een heel andere doelgroep gericht. Vorig jaar presenteerde Asus nog de Zenfone 6 met een camera die je zowel als hoofdcamera en als selfiecamera kon gebruiken doordat de gehele module naar voren kiepte. Helaas stak Philips een stokje voor de productie tussen presentatie en release vanwege een patentconflict.

Dit jaar komt Asus terug met de Zenfone-toestellen, hopelijk ook in Nederland. Via YouTube is de lancering alles behalve officieel bevestigd. Asus heeft een livestream ingepland voor de Zenfone 7-serie op 26 augustus om 8 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Die livestream vind je trouwens hier. De teaser-afbelding van de livestream laat een reeks aan cirkels zien. Het is niet duidelijk of het gaat om cameralenzen of iets anders, maar we gokken op cameralenzen.

Nog even geduld

Vooralsnog lijkt het erop dat de toestellen niet direct naar Nederland zullen komen, maar dat wil niet zeggen dat we ze niet in Nederland kunnen kopen of gebruiken. De Google Pixel-toestellen komen officieel ook niet in Nederland uit maar zijn wel gewoon te koop. In zo'n geval heeft de verkopende partij de toestellen doorgaans geimporteerd vanuit het buitenland. De Zenfone 7-serie zou oveigens twee toestellen betreffen, een Zenfone 7 met een Snapdragon 865-chipset en een Zenfone 7 Pro met een Snapdragon 865 Plus-chipset.