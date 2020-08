CoronaMelder-app is nu voor iedereen beschikbaar

Het gaat al een hele tijd over de corona-apps om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Nu is er dan eindelijk iets 'tastbaars' waar we in Nederland mee aan de slag kunnen. Althans, bijna kunnen we er in heel Nederland mee aan de slag, de eerste twee weken blijft de app alleen functioneel voor mensen in Drenthe en Overijssel. Dat wil niet zeggen dat je er nog niets aan hebt als je bijvoorbeeld in Zeeland woont.

De app is dus vanaf vandaag te installeren op je smartphone. Zowel op iOS as op Android is de app beschikbaar gemaakt. Je kunt de app zelfs al helemaal instellen, ook als je niet in Overijssel of Drenthe woont. De app meet dan ook je contacten met andere app-gebruikers, maar hoezo is het gebruik dan beperkt tot Drenthe en Overijssel? Tot 1 september zijn alleen de GGDs in Drenthe en Overijssel actief met de app bezig. Dit is als proef om te kijken of alles werkt zoals de bedoeling was. Je kunt de app vinden in de App Store en de Google Play Store.

Privacy schending?

De app verzamelt een aantal gegevens, maar deze worden geanonimiseerd en niet lang opgeslagen. De apps die waarschijnlijk al op je telefoon staan, zoals WhatsApp en Instagram, verzamelen veel meer gegevens over je en houden dit langer vast. Daarbij is bij deze voorbeelden ook je naam en vaak je telefoonnummer bekend. Bij de CoronaMelder-app is dat dus niet het geval. Iedere gebruiker krijgt een anoniem identificatienummer dat eens in de zoveel tijd veranderd, zo blijven je gegevens toegeschreven aan een willekeurige cijferreeks en niet aan je naam.