Leeftijdscheck Instagram tegen nepprofielen

Ben jij wel wie je bent dat zegt? Of is die influencer die je volgt wel echt wie je denkt? Instagram gaat stappen zetten om verdacht gedrag te cureren.

Op ieder social media platform is het lastig om van sommige profielen te zeggen of ze echt zijn of dat ze misschien niet echt zijn. Steeds meer wordt er beïnvloedt door neppe socialmedia-profielen, van koopgedrag tot internationale politiek. Op nagenoeg alle platformen wordt er rekening gehouden met wat er gedeeld mag worden door gebruikers en steeds vaker komen we berichten tegen dat er duizenden profielen tegelijkertijd worden verwijderd omdat ze een onderdeel uit zouden maken van een zogeheten botnet.

Instagram zet een flinke stap om meer grip te krijgen op haar eigen platform. Instagram gaat haar gebruikers namelijk vragen om te bevestigen wie ze zijn om er zeker van te zijn dat het profiel niet wordt beheerd door een botnet. Het is in dit geval niet zo dat iedere gebruiker bij een volgende update een foto van diens paspoort moet opsturen, maar voor een deel zal dat wel het geval worden. Als Instagram het gedrag van een profiel als verdacht ziet dan kan een gebruiker worden gevraag om een foto van een paspoort of ander stuk indentificatie op te sturen.

En dan?

Als je akkoord gaat met het verzoek van Instagram dan bepaalt Instagram of ze je identiteit accepteren. Als je weigert kunnen er een aantal dingen gebeuren. De eerste stap zal zijn dat je Instagram-updates wat minder laag op de lijst te staan, mocht je doorgan dan kan Instagram nog verdergaande stappen nemen. Als je een foto van je identiteitsbewijs opstuurt belooft Instagram je afbeelding tot 30 dagen vast te houden alvorens deze te verwijderen.

