Na App Store verdwijnt Fortnite ook uit Play Store

Als je een groot fan bent van 'battle royale' spelletjes op je smartphone dan zul je het voorlopig even bij PUBG en COD: Mobile. Fortnite is helaas even niet beschikbaar in de app-winkels van Apple en Google.

Een dag nadat Apple de Fortnite app voor iOS uit de Apple App Store verwijderde, heeft Google dezelfde stap ondernomen. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Eerder deze week stelde Donald Trump een verbod in op de TikTok-app die dezelfde Chinese geldschieter heeft als Epic Games, de ontwikkelaar van Fortnite. Daar heeft het echter niets mee te maken. Het probleem zit hem voor Apple en Google in de manier waarop Fortnite het betalingsverkeer regelt.

Als men een aanschaf doet binnen een app op een Android-toestel of een iPhone gaat die betaling via de app-winkel van het toestel. Daarbij halen Google en Apple beiden hun percentage van het bedrag af en sturen ze de rest door naar de app-ontwikkelaar. Bij Fortnite heeft Epic Games echter wat aangepast. Spelers kregen bij het betalen een scherm te zien met daarop twee bedragen; één voor een betaling via de app-winkel en één rechtstreeks naar de ontwikkelaar. Voor de aanschaf via de ontwikkelaar was de gebruiker minder centjes kwijt, een aantrekkelijk voorstel dus. Dit is echter niet toegestaan volgens de afspraken die de app-winkels maken met ontwikkelaars.

Wat nu?

Als je de app nog op je telefoon hebt staan zou er in principe niet zoveel mee kunnen gebeuren. Voorlopig kun je gewoon verder spelen op zowel iOS als op Android. Je zou echter wel problemen tegen kunnen komen wanneer Epic Games de app wil updaten. Doordat de app niet meer in de database zichtbaar is kunnen er ook geen updates worden uitgerold naar gebruikers. Google heeft aangegeven dat ze graag met Epic Games in gesprek gaan om de app weer terug te zetten in de Store. Zodra de betalingsproblemen verholpen zijn zou Apple aannemelijk hetzelfde doen.

