'Nieuwe Motorola Razr op komst'

Het nieuws blijft gonzen over opvouwbare smartphones. Na een aankondiging van Samsung en een gerucht over een nieuwe Huawei-foldable is het de beurt aan Motorola. Vorig jaar presenteerde Motorola een smartphone met een hoge nostalgische waarde. De Motorola Razr. De versie uit 2003 klapte open om een relatief klein schermpje te laten zien en op de buitenkant zat nog een extra schermpje. Bij de Razr van vorig jaar was de gehele binnenkant van de "schelp" een touchscreen. Ook hierbij op de buitenkant een schermpje.

Nu staat het langverwachtte dan eindelijk te gebeuren. De Motorola Razr van vorig jaar, dus niet die uit 2003, krijgt een opvolger. Dat gebeurt al vrij vlot heeft fabrikant Lenovo laten weten. Op 9 september organiseert de fabrikant een evenement met als slagzin: flip the smartphone experience once again. Hoewel Lenovo niet specifiek heeft gezegd dat de Razr V2 wordt aangekondigd ligt het er vrij dik op.

Verwachte specs

Het scherm van de Razr van vorig jaar had een scherm van 6,2 terwijl de nieuwe V2 een 6,7 inch scherm zou krijgen. Daarnaast wordt het toestel waarschijnlijk uitgerust met een Snapdragon 765-processor, een accu met een capaciteit van 2845 Mah en een 48-megapixelcamera. Qua geheugen zou het gaan om 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. De accu lijkt nog steeds niet groot genoeg om het twee dagen vol te houden, maar hopelijk haal je er wel een dag mee. We weten alles pas zeker wanneer het toestel wordt aangekondigd.

