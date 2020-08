Xiaomi Mi 10 Ultra aangekondigd met bliksemsnel laden, topcamera's

Xiaomi produceert nieuwe smartphones alsof het niets is. De meeste toestellen van Xiaomi zijn afgeleid van een van de kanjers van het bedrijf. Gisteren heeft Xiaomi een nieuwe kanjer aangekondigd. De Xiaomi Mi 10 Ultra is een beest van een smartphone op papier. Met een kanjer van een camera en nog een hele sloot aan trucjes is de Mi 10 Ultra stevig uitgerust. We zetten hieronder even de belangrijkste specificaties op een rijtje.

Belangrijkste specificaties van de Xiaomi Mi 10 Ultra

6,67 120Hz oled-paneel met Full HD+-resolutie

Snapdragon 865-processor met 5G-modem

Vier camera's met 20, 12 en twee keer 48 megapixels, 120X AI-zoom

4500 mAh accucapaciteit met 120W snelladen, 50W draadloos laden

De Mi 10 Ultra heeft zoals je kunt zien een stevige lijst aan specificaties. De processor in het toestel is behoorlijk krachtig en heeft een 5G-modem. Daarmee kun je supersnel mobiel internetten wanneer de netwerken daadwerkelijk online gaan. Over supersnel gesproken, het toestel is megasnel op te laden met 120W aan de kabel. Daarmee kun je het toestel naar verluidt van 0 tot 100 opladen in slechts 23 minuten. Mocht je geen kabels meer willen gebruiken dan kan dat ook, de Mi 10 Ultra is ook met 50W draadloos op te laden en dat is niet bepaald langzaam.

Het paradepaardje van de Xiaomi Mi 10 Ultra vinden we echter achterop. De Mi 10 Ultra is uitgerust met vier camera's die allemaal daadwerkelijk foto's kunnen nemen. Geen gezooi met dieptecamera's maar echt rauw camerageweld. De Mi 10 Ultra is uitgerust met een 48-megapixelhoofdcamera, een 20-megapixel ultragroothoekcamera, een 12-megapixelzoomcamera en tot slot een 48-megapixelcamera die is uitgerust met een periscoopcamera om echt dichtbij te komen.