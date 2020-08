'Opvolger Huawei Mate Xs vouwt de andere kant op'

Huawei presenteerde in het voorjaar van 2019 haar eerste opvouwbare smartphone; de Huawei Mate X. Daarmee was het bedrijf de eerste van de grote namen die een opvouwbaar toestel liet zien. Voordat het toestel te koop was is er echter wel wat tijd voorbij gegaan, in Nederland is het toestel nooit officieel te koop geweest. In plaats daarvan konden we uiteindelijk aan de slag met de Huawei Mate Xs, een zeer vergelijkbaar toestel met iets betere specificaties. Het lijkt erop dat Huawei al vrij ver is met de ontwikkeling van een opvolger van de Mate Xs.

De Huawei Mate X2, zoals het toestel waarschijnlijk zal gaan heten, heeft wel een wat andere uitstraling dan de Mate X en Mate Xs. Waar het scherm bij de Huawei Mate X en Mate Xs aan de buitenkant van het toestel zit en het zich om het toestel heenvouwt, zou het grote scherm van de Huawei Mate X2 zich aan de binnenkant van het toestel bevinden. Het is nog niet duidelijk of er ook een kleiner scherm aan de buitenkant zal komen. Nog een mogelijkheid is dat Huawei een stylus in de behuizing toevoegt, wel zo handig bij een groot scherm.

Huawei Mate Xs review - Hoewel smartphone-gebruikers flexibel zijn, zijn hun toestellen dat doorgaans niet. Bij Huawei vinden ze dat dat voorbij moet zijn. De smartphones van Huawei zullen zeker niet allemaal buigbaar worden, maar met de Mate Xs wordt wel de toon gezet. In deze review kijken we hoe die toon klinkt.

Korte blik

Er is nog niets officieel bekendgemakt over het toestel, maar de verwachting is dat we het toestel voor het eerst gaan zien op IFA 2020. Hoewel de beurs eerst misschien online gehouden zou worden, heeft de organisatie ervoor gekozen om het evenement toch door te laten gaan, zij het zonder consumenten. De techpers en stand-houders kunnen dus misschien al een glimps opvangen tijdens de beurs die begin september plaatsvindt.

(via)