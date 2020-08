'TikTok verbannen uit Verenigde Staten'

Het hing al een beetje in de lucht maar de kogel is dan eindelijk door de kerk, soort van. In de doorlopende strijd tussen de Verenigde Staten en China is de populaire sociale video-app TikTok het volgende slachtoffer. Nadat anderhalf jaar geleden Huawei eenzelfde klap kreeg is het nu de beurt aan deze app. De redenen voor deze verbanning is vergelijkbaar met die voor de verbanning van Huawei. President Donald Trump heeft aangegeven dat de app teveel data binnenhaalt van gebruikers en dit zou worden doorgezet naar de Chinese overheid.

De app ligt er niet meteen uit in de VS, maar gebruikers wordt vast aangeraden om af te kicken. Over 45 dagen moet de app niet meer beschikbaar zijn via de App Store van Apple en de Google Play Store van Google. Daarmee komt de einddatum voor het gebruik dus op 20 september te liggen. Voor ons als Nederlanders heeft dit voorlopig nog geen gevolgen, behalve dan dat we alle TikToks uit de VS zullen moeten missen.

Data-mijn

Er gaan al langer waarschuwingen rond die aangeven dat TikTok zichzelf toegang verschaft tot wel erg veel van de gegevens op je smartphone. Zo zou de app niet alleen kunnen zien wat voor smartphone je gebruikt, maar ook welke apps er nog meer op je telefoon staan, al je netwerkgegevens zoals IP-adressen en MAC-adressen, GPS-data werd verzameld en dit werd allemaal opgestuurd onder het mom van "analytische data". Gek genoeg kan de app op Android ook zelf op afstand bestanden downloaden en installeren. Opgepast dus.

