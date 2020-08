Gerucht: Google presenteert Pixel 5 op 8 oktober

Het is dit jaar redelijk rustig geweest rondom de smartphone-productie van Google. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de toestellen niet top zijn, maar het zijn er niet zo veel. Op 8 oktober kunnen we echter nog een kleine eindsprint verwachten.

Google heeft eerder deze week de Google Pixel 4a gepresenteerd. De betaalbare Google-smartphone laat zien dat je veel smartphone kunt krijgen voor nog geen 400 euro. Toch is het bedrijf ook weer bijna klaar om een smartphone te presenteren die wat prijziger is. Naar verluidt zou Google op 8 oktober de Google Pixel 5 presenteren. Over het toestel is nog niet zoveel bekend, al worden er wel een aantal zaken verwacht. Tijdens dezelfde presentatie wordt ook Android 11 waarschijnlijk officieel gepresenteerd, net als de Google Pixel 4a 5G.

Wat misschien wat verder weg is, maar niet minder interessant, zijn de plannen voor volgend jaar. In 2020 heeft Google niet veel spannends laten merken op het gebied van smartphone-hardware. Buiten de Pixel 4a en de aanstaande Pixel 5 natuurlijk. Volgend jaar zou het bedrijf echter 4 nieuwe devices aan gaan kondigen. Twee daarvan zouden de Pixel 6 en Pixel 6 XL worden, en een derde de Pixel 5a. De laatste is nog een slagje interessanter dan dat, het zou namelijk gaan om een opvouwbaar toestel.

Lekker flexen

Tot nog toe zijn er eigenlijk maar drie bedrijven die opvouwbare smartphones hebben gepresenteerd. Dat zijn Huawei, Samsung en Motorola. De verwachting is echter wel dat daar in 2021 een heel aantal namen bij komt. Onder die namen dus Google. In Android 10 werd voor het eerst ondersteuning toegevoegd voor opvouwbare apparaten, in Android 11 zal dit verder worden uitgebreid. Doordat Android al meer ondersteunt is het voor fabrikanten makkelijker om de software voor hun devices aan te passen. Zo hoeven ze niet het hele ecosysteem op zijn kop te gooien.

(via)