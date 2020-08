OnePlus Nord vanaf vandaag te koop

Als e op zoek bent naar een 5G-ready smartphone maar je hebt geen zin om bakken met geld uit te geven, dan is de OnePlus Nord een toestel om zeker te overwegen. Vanaf vandaag is het toestel verkrijgbaar.

Sinds de lancering van de Oneplus Nord is er genoeg te doen geweest rondom het toestel. Waar op sommige punten wordt ingeleverd, straalt het toestel op andere punten juist weer. Over het geheel is de OnePlus Nord goed ontvangen bij de professionele reviewers en nu is het dan de beurt aan de consumentenreviews. Vanaf vandaag is het toestel ook officieel te koop in de webwinkels in twee varianten. We zetten eerst hieronder nog eventjes de specificaties op een rijtje, hierbij nemen we de specificaties van de voordeligste variant.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord

6,44 inch AMOLED-display met 90Hz verversingssnelheid

Snapdragon 765G-chipset met 5G modem ingebouwd

8GB werkgeheugen, 128GB opslaggeheugen

48-megapixelhoofdcamera, 32-megapixelselfiecamera

4115 mAh accucapaciteit

De iets minder voordelige variant van de OnePlus Nord is uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB. Voor die versie betaal je 499 euro terwijl je de standaard versie al in huis haalt voor 399 euro. Beide varianten zijn ook in twee kleuren verkrijgbaar; Onyx Black en Marble Blue. Het glas achter op de OnePlus Nord glimt bij de zwarte versie iets helderder, maar beide toestellen zien er goed uit. Bij de blauwe variant is ook de behuizing lichtblauw gemaakt.