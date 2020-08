'OnePlus presenteert HydrogenOS 11 op 10 augustus'

Software-ondersteuning is steeds belangrijker bij het uitzoeken van een smartphone. De software van OnePlus is binnen het Android-ecosysteem onderdeel van de absolute top. Het bedrijf staat nu weer op het punt om een nieuwe versie te lanceren.

De lancering van Android 11 is om de hoek en dat betekent weer veel nieuwe functies en geüpdatete veiligheidsfeatures. Ook betekent dat, dat fabrikanten aan de slag kunnen om hun toestellen in te richten voor een nieuwe versie van het besturingssysteem. Dat geldt voor smartphones die er nog aan komen, maar het is misschien nog wel belangrijker voor toestellen die al op de markt zijn. Bij de aanschaf van een smartphone is het uiteraard aan te raden om in de gaten te houden hoelang het toestel ondersteund zal worden.

Eerder dit jaar heeft Google al zogeheten developer previews uitgebracht waar al in zichtbaar was wat er voor Android 11 in het verschiet ligt. Dat wil ook zeggen dat de ontwikkelaars, developers, van de fabrikanten al even aan de slag hebben gekund met het aanpassen van Android voor hun toestellen. Zo ook bij OnePlus. Het bedrijf heeft via de Chinese social media-website Weibo al een aankondiging eruit gedaan om aan te geven dat ze op 10 augustus hun nieuwe HydrogenOS 11 gelanceerd.

Nog geen OxygenOS

Dat HydrogenOS 11 gelanceerd wordt zegt echter nog niets over OxygenOS 11. De twee versies van OnePlus draaien in verschillende regio's. Waar China vooruit kan met HydrogenOS heeft de rest van de wereld OxygenOS. Dat HydrogenOS op 10 augustus voor de Chinese markt live gaat zegt niet direct iets voor de rest van de wereld, maar doorgaans weet OnePlus haar software vrij vlot uit te rollen. We zullen in Europa dus naar alle verwachtingen niet heel lang hoeven wachten op Android 11.

