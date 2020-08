'Google Pixel 4a wordt morgen gepresenteerd met deze specificaties'

Je kunt de pixels in smartphoneschermen niet meer tellen, maar voor het aantal Pixel-smartphones kun je morgen een extra vinger opsteken. In dit artikel bekijken we wat Google waarschijnlijk zal gaan lanceren.

Google staat op het punt om deze maand, of in september, een nieuwe versie van haar Android-besturingssysteem te presenteren. Android 11 wordt de langverwachte opvolger van Android 10. Morgen gaat Google waarschijnlijk een nieuw toestel presenteren dat Android 11 meekrijgt vanuit de fabriek. De Google Pixel 4a staat al een tijdje op het programma maar het toestel heeft lang op zich laten wachten. Kort voor de presentatie zijn de vermoedelijke specificaties van het toestel uitgelekt.

Belangrijkste verwachte specificaties van de Google Pixel 4a

5,81 inch FHD+-beeldscherm

Snapdragen 730G-chipset met 6GB werkgeheugen, 128GB opslaggeheugen

12,2 megapixelhoofdcamera, 8-megapixelselfiecamera

Android 11 uit de fabriek

3080 mAh accucapaciteit

Hoewel het toestel niet officieel in Nederland zal worden uitgebracht, zul je er niet al te moeilijk aan kunnen komen. Webshops in Nederland hebben met de voorgaande Pixel-smartphones qua prijs kunnen concurreren met buitenlandse winkels, dus wat dat betreft kun je er gewoon mee aan de slag. Verdere software-ondersteuning zal ook geen probleem worden. Google volgt inmiddels eenzelfde lijn als concurrent Apple, waarbij diens eigen smartphones behoorlijk lang ondersteuning kunnen genieten.

Prijs-kwaliteit

Als we kijken naar de vorig jaar gelanceerde Google Pixel 3a, dan wordt de Pixel 4a een feest voor de portemonnee. Je zult het toestel uiteraard niet gratis krijgen, maar een goede prijs-kwaliteitverhouding zit er wel in. Een 12,2-megapixelcamera klinkt misschien niet denderend tussen het geweld van 108-megapixelknallers, maar Google heeft laten zien dat de software achter die camera misschien nog wel belangrijker is. Op onderdelen als de processor is beknibbeld om de prijs te kunnen verlagen, maar daar zal de gemiddelde gebruiker niet veel last van hebben.

