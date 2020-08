Motorola Moto G 5G Plus is nu te koop

Motorola wilde niet als laatste een 5G-smartphone op de markt brengen, vandaar dat er nu de Moto G 5G Plus is. Vanaf vandaag kun je het toestel ook daadwerkelijk in huis halen.

Motorola heeft haar eerste 5G-smartphone een tijdje terug gepresenteerd. Tot op heden was het toestel echter nog niet te koop. Nu is het toestel dus wel in de (web)winkels te vinden. Nu ook Motorola met 5G in de markt is zijn er steeds minder fabrikanten over die nog niets in de verkoop hebben dat toekomstbestendig is op het gebied van verbindingen. De Motorola Moto G 5G Plus laat met diens naam al heel duidelijk merken dat het toestel er helemaal klaar voor is. Hieronder zetten we de specificaties nog even op een rijtje.

Belangrijkste specificaties van de Motorola Moto G 5G Plus

6,7 inch scherm met een 21:9-beeldverhouding

Snapdragon 765G-chipset met minimaal 4GB werkgeheugen

Minimaal 64GB opslaggeheugen

48-megapixelhoofdcamera, bijgestaan door 8-, 5- en 2-megapixelcamera's

5000 mAh accucapaciteit

Android 10

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G 5G Plus biedt zoals je ziet keurige specificaties. Daar hoort uiteraard ook een prijsje bij. De voordeligste variant van het toestel, met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen is al te koop voor 349 euro. Mocht je wat meer opslag- en werkgeheugen nodig hebben dan haal je de variant met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen in huis voor 399 euro. Via de diverse webshops is het toestel nu dus te koop. Binnenkort kun je bij ons een volledige review van het toestel lezen.