Samsung knalt erin met Galaxy Unpacked; vier nieuwe smartphones

Samsung heeft een flinke hoop smartphones laten zien, er is dus weer genoeg om het over te hebben. We zullen eens beginnen bij de grote 'standaard' smartphones. Er is niet zo veel standaard aan de Galaxy Note 20-toestellen, maar de andere twee zijn nog wat specialer. De Samsung Galaxy Note 20-toestellen zijn uiteraard groot en zoals we inmiddels gewend zijn hebben de toestellen ook een stylus in de behuizing. De zogeheten S-Pen en het formaat zijn de grootste overeenkomsten, we gaan het even op een rijtje zetten, te beginnen bij de gewone Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Specificaties van de Samsung Galaxy Note 20

6,7 inch Super AMOLED-display met een Full HD+-resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Exynos 990 processor en 8GB werkgeheugen, 256GB opslaggeheugen

64-megapixelhoofdcamera, geholpen door twee 12-megapixelcamera's

4300 mAh accucapaciteit

Android 10, met Samsungs One UI 2.1

Specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

6,9 inch Super AMOLED 120Hz-display met een WQHD-resolutie van 3088 bij 1440

Exynos 990 processor met 5G-modem en 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslaggeheugen

108-megapixelhoofdcamera, 13-megapixelzoomcamera, 12-megapixelultragroothoek

4500 mAh accucapaciteit

Android 10, met Samsungs One UI 2.1

De beide Note-toestellen zijn zoals je kunt zien vrij fors. Met 6,3 is de Note 20 al een flinke jongen maar met 6,9 inch is de Note 20 Ultra een reus. De S-Pen in de beide toestellen is overigens even groot. De Exynos 990-processor in de toestellen is nogal vlot. Dat hebben we al kunnen zien in de Galaxy S20-toestellen met dezelfde processor. De beide Note 20-toestellen zijn uitgerust met meer dan voldoende werkgeheugen voor al je apps. Ze zijn vooral ook geschikt om als desktop te gebruiken via Samsung DeX, dan zul je de hoeveelheid werkgeheugen wel wat meer nodig hebben.

Naast de Note 20-toestellen zijn er nog twee waar we het even over moeten hebben. We hebben het eerst over het toestel waar het minst over te vertellen valt. De Samsung Galaxy Z Flip 5G is namelijk bijna niet nieuw te noemen. De meeste specificaties komen overeen met de vorig jaar uitgebrachte Galaxy Z Flip, behalve dan dat er nu ook een 5G-chip in is geïnstalleerd. Voor de Note 20-toestellen geldt dat er ook 5G varianten te koop komen, maar de Note 20 is ook in 4G-versie te verkrijgen. De Note 20 Ultra komt standaard met 5G-modem.

Meer flex

Naast de Galaxy Z Flip 5G is ook de Galaxy Z Fold2 5G aangekondigd. De Galaxy Z Fold2 5G is een directe opvolger van de Galaxy Fold. De Galaxy Z Fold2 5G heeft wel een wat grotere upgrade doorgemaakt. Het scherm aan de buitenkant is 6,23 inch en is daarmee meer dan bruikbaar als gewoon smartphonescherm. Als je meer scherm wil dan zit er aan de binnenkant nog een opgevouwd scherm met een diagonaal van 7,6 inch. Het scherm zou een verversingssnelheid hebben van 120Hz, maar we moeten nog even wachten of dat in de praktijk ook zo werkt. Verder zouden de camera's ook weer fantastisch werk moeten leveren. Hieronder nog even een overzichtje van de specificaties.

Belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold2

6,23 inch scherm aan de buitenkant, 7,6 inch display aan de binnenkant

Snapdragon 865 Plus-processor met 5G-modem en 12GB werkgeheugen

256GB opslaggeheugen

64- en twee 12-megapixelcamera's achterop, 10-megapixelselfiecamera

4356 mAh accucapaciteit

Android 10, met Samsungs One UI 2.1

Prijs en beschikbaarheid

Alle aangekondigde toestellen zouden over twee weken in de (web)winkels moeten liggen, met uitzondering van de Galaxy Z Fold2. De Galaxy Note 20 haal je in huis voor 949 euro terwijl je voor 1049 euro het 5G-model hebt. De Note 20 Ultra koop je voor een prijs van 1299, dan heb je het model met 256GB opslaggeheugen, of voor 1399 euro voor de 512GB-variant. De prijs van de Galaxy Z Fold2 is nog niet bekend op het moment van schrijven. Daarover lees je later meer