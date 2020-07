Kwartaalcijfers Samsung positief ondanks afnemende vraag telefoons

Hoewel de omzet licht daalde nam de winst bij Samsung toe. Het bedrijf worstelt met de wereldwijde pandemie maar plukt er ook deels de vruchten van in bepaalde divisies. De smartphone-divisie is er niet een van.

In het tweede kwartaal van 2020 werden de effecten van COVID-19 gevoeld bij het onderdeel van Samsung dat alle electronica behelst, Samsung Electronics. Dat is een tak waar onder andere de mobiele divisie, de schermenfabricatie en geheugenbusiness onder vallen. Samsung zag de vraag naar mobiele telefoons afnemen maar de winst toenemen, dankzij een sterk presterende geheugendivisie en een grote klapper bij de Display Panel Business.

Minder smartphones

De smartphonedivisie, die bij Samsung Mobile Communications Business heet, draaide overigens wel gewoon een 'solide' winst, zoals in het kwartaalverslag te lezen valt. Dat kwam ook omdat het Zuid-Koreaanse bedrijf wat snoeide in de marketingkosten. Corona was goed voor de omzet van alle home appliances die Samsung maakt, zoals airco's en high-end televisies. Met andere woorden: dingen die mensen kopen om het thuiswerken wat aangenamer te maken.

Dat Samsung Electronics in het tweede kwartaal een groei van 26 procent ziet ten opzichte van het vorige kwartaal komt echter ook door een flinke eenmalige meevaller bij de Display Panel Business. Samsung maakt de schermen voor zijn eigen smartphones en televisies, maar levert deze schermen ook aan andere partijen. Die vraag nam af, maar toch maakte het onderdeel winst. Samsung verwacht overigens dat deze vraag weer aan gaat trekken in het komende halfjaar als haar afnemers nieuwe producten gaan lanceren.

Uit het kwartaalverslag komt vooral een beeld naar voren van een bedrijf dat de gevolgen van een wereldwijde pandemie wel voelt, maar niet zo erg als bedrijven die gericht zijn op persoonlijke dienstverlening. Samsung verkoopt vooral veel hardware en dat gaat vooralsnog best aardig. De focus lijkt het komende halfjaar vooral te liggen op het breed beschikbaar maken van 5G-devices en 5G-hardware voor zijn klanten, voor zover het Mobile Communications betreft. Dat is iets waar we reikhalzend naar uitkijken.

