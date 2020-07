'Samsung Galaxy Z Fold2 naam bevestigd, en nog meer'

Nog een weekje wachten en we weten echt alles over de Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Z Fold2. We hebben echter al wel wat informatie om te delen.

Samsung staat op het punt om een aantal hoogvliegers te lanceren. We weten nu nagenoeg zeker hoe één van die toestellen zal gaan heten. Waar we het eerder nog over de Samsung Galaxy Fold2 hadden, laat een afbeelding nu zien dat de naam en tikje anders zal zijn. We kenden de Galaxy Z Flip al maar ook de opvolger van de Galaxy Fold krijgt er nu een 'Z' bij. Dat maakt de naam van het nieuwe opvouwbare tablet de Samsung Galaxy Z Fold2. Dat lijkt het merk te doen om alle opvouwbare toestellen een 'Z' te geven.

'Alle Samsung Galaxy Note 20 Ultra specificaties gelekt' - Over een paar weekjes weten we alles zeker over de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra. Voorlopig zijn het nog geruchten maar het lijkt erop dat we al weten wat Samsung zal delen over de toestellen.

Er is echter nog meer naar buiten gekomen over de Samsung Galazy Z Fold2. In een gelekte afbeelding van het toestel zien we de naam van het toestel op het scherm verschijnen, maar ook zien we de selfiecamera. Bij de Galaxy Fold werden de selfiecamera en bijbehorende sensoren nog weggeschoven naar de hoek. De Samsung Galaxy Z Fold 2 zou de camera midden bovenin het rechterpaneel hebben zitten. Daarmee zou het rechterpaneel er hetzelfde uitzien als bijvoorbeeld een Galaxy Note 10, behalve dat er aan de linkerkant nog een scherm hangt.

5 augustus

Op 5 augustus, aanstaande woensdag, lanceert Samsung de Galaxy Z Fold2 tegelijkertijd met de Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra en ook de Galaxy Z Flip 5G. Dat laatste toestel krijgt geen al te grote updates, behalve dan de toevoeging van het 5G-modem. De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn al grotendeels naar buiten gekomen qua specificaties. Toch heeft Samsung woensdag ongetwijfeld nog een aantal verrassingen voor ons in petto.

(via)