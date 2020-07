CAT lanceert nieuwe S62 Pro, barstbestendig beest

CAT kennen we als merk vooral van bouwapparatuur zoals grote bulldozers en graafmachines. Toch is het bedrijf, onder de Bullitt Group, al een paar jaar smartphones aan het lanceren voor dezelfde doelgroep. De toestellen van CAT staan er vooral om bekend dat je er geen druppel zweet van laat vloeien wanneer het toestel uit je broekzak duikelt. De CAT-smartphones, en feature-phones, zijn gebouwd om net zo lang mee te gaan als de gebruiker.

Cat heeft zojuist een nieuwe kanjer gepresenteerd in de meest exclusieve serie smartphones van het merk. Als opvolger van de CAT S61 presenteert het bedrijf de CAT S62 Pro. De CAT S62 Pro is een alleskunner voor de bouw en andere beroepen die veel fysieke uitdagingen kennen. In vergelijking met de CAT S61 is de S62 Pro een wat moderner ogend toestel met veel bekende features en een paar nieuwe. Hieronder hebben we een lijstje opgesteld van de belangrijkste specificaties van de CAT S62 Pro.

Belangrijkste specificaties van de CAT S62 Pro

Snapdragon 660-chipset met 6GB werkgeheugen

12-megapixelcamera en FLIR-camera achterop, 8-megapixelselfiecamera

5,7 inch FHD+-display dat geschikt is voor bediening met natte vingers of handschoenen

TPU antislip-achterzijde en programmeerbare knop aan de zijkant

4000 mAh accucapaciteit

Android 10, met latere upgrade naar Android 11

Prijs en beschikbaarheid

Zoals je kunt zien krijg je een behoorlijke stapel specificaties bij de CAT S62. Er zit nog veel meer in de behuizing, maar we hebben het nog niet over de prijs gehad. Deze baksteen van een belapparaat kun je in huis gaan halen voor 649 euro. Dat lijkt misschien wat veel voor een smartphone met een Snapdragon 660, maar de FLIR-camera alleen al maakt dit een zeer aardig prijskaartje. De CAT S62 Pro is te koop vanaf augustus via diverse kanalen.