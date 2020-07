KPN gooit 5G volgende week open voor gebruikers

KPN gaat 5G 'live' zetten komende maandag. In de vijf grootste Nederlandse steden is de dekkingsgraad dan al zeker 90%, de rest zal daarna worden uitgebreid.

De 5G-veilingen zijn nog maar net afgelopen en we hoeven niet eens lang te wachten om met de nieuwe technologie aan de slag te kunnen. De verwachtingen voor de eerste actieve 5G-netwerken lagen op het eind van de zomer maar KPN laat er geen gras over groeien. De provider heeft genoeg voorbereidingen getroffen om als eerste online te gaan met écht 5G. Vodafone activeerde een tijdje terug haar '5G-netwerk' maar er werd gebruik gemaakt van 4G-frequenties waardoor het min of meer 4,5G werd.

KPN gaat dus wel écht met 5G online en op 28 juli kunnen de eerste gebruikers op het netwerk. Tot nu toe zijn alleen nog maar de 'langzame' 5G-frequenties geveild waardoor de snelheden niet bizar hoog liggen. De verwachting is dat het aanstaande 5G-netwerk ongeveer 10% sneller zal zijn dan het huidige 4G. Het grote voordeel op korte termijn is echter dat nog maar een klein deel van de Nederlandse bevolking een smartphone heeft die een 5G-signal kan ontvangen en verzenden. Het wordt dus wel lekker rustig op het 5G-netwerk.

Langzaam maar zeker

De frequenties die hogere snelheden met zich meebrengen laten nog even op zich wachten. De AIVD en MIVD voerden hun communicatie uit via deze frequenties en dat heet wat tijd nodig om om te schakelen en de 'lucht vrij te maken'. Over 2 à 3 jaar worden ook in Nederland netwerken verwacht met idioot hoge snelheden. Verder is het wachten tot er toepassingen worden uitgerold die daadwerkelijk profiteren van 5G.