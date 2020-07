ROG Phone 3 van Asus krijgt stevige gaming-power

GAMING is groter dan ooit, en dat weet Asus maar al te goed. De Taiwanese fabrikant lanceerde gisteren haar nieuwste telg in de ROG Phone-lijn. Krachtiger dan ooit, klaar om noobs te pwnen!

Asus heeft veel ervaring met de productie van gaming-hardware. Die ervaring zit echter grotendeels in PC-hardware. Toch is het bedrijf al een paar jaar bezig met de uitbreiding naar de mobiele markt. Inmiddels zijn we aangekomen bij de Asus ROG Phone 3. Dat toestel is gisteren aangekondigd en heeft, zoals we al verwachtten, stevige specificaties. ROG ziet er voor ons misschien wat gek uit, maar het gaat hier niet om een smartphone in de vorm van een kraakbeenvis.

ROG staat voor Republic Of Gamers, de gaming-oriented afdeling van Asus. Dat is dan ook waar de ROG Phone 3 voor ontworpen is. Dat zie je al aan de specificaties, maar wanneer je afbeeldingen van het toestel ziet wordt dat nog duidelijker. Zoals bij eerdere versies het geval was, wordt ook de ROG Phone 3 uitgerust met een afneembare koeler. Deze fan blaast koele lucht recht op de achterkant van het toestel. Het hoofdidee hierachter is dat het toestel koel blijft om er nog wat extra prestaties uit te pompen. In de praktijk is het vooral fijn dat je geen klamme handen krijgt tijdens het gamen.

Belangrijkste specificaties van de Asus ROG Phone 3

6,59 inch Full HD AMOLED-paneel met verversingssnelheid van 144Hz

Snapdragon 865 Plus-chipset, compleet met 5G-modem en minimaal 12 GB RAM

64-megapixelhoofdcamera achterop, bijgestaan door 13- en 5-megapixelsensoren

Twee triggers voor extra controle tijdens het gamen

6000 mAh accucapaciteit

Zoals je kunt zien is het toestel ontworpen met een erg specifieke doelgroep in gedachten. Het gaat hier niet om een smartphone voor de doorsnee gebruiker. Als je graag games speelt op je smartphone dan kom je misschien een beetje in de buurt. Als je een mobile gaming = life gebruiker bet, dan is dit het toestel voor jou. Met de grote accu, hogeverversingssnelheid en snelle processor krijg je al je frames te pakken om games te winnen.

Er komt ook een STRIX-variant van het toestel op de markt. Dat toestel is 200 euro goedkoper en heeft iets mindere specificaties. Dat blijft echter beperkt tot de processor en het geheugen, de accu en het scherm zouden hetzelfde blijven. 200 euro goedkoper klinkt als een prettige deal, maar dan heb je uiteraard wel de prijs van de reguliere ROG Phone 3 nodig. De 12GB-variant krijgt een prijskaartje van 999 euro terwijl je voor de versie met 16GB RAM 1099 euro betaalt. Deze versies zijn allebei standaard uitgerust met 512GB opslaggeheugen om al je games op kwijt te kunnen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de toestellen naar de Benelux komen.