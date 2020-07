'Alle Samsung Galaxy Note 20 Ultra specificaties gelekt'

Over een paar weekjes weten we alles zeker over de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra. Voorlopig zijn het nog geruchten maar het lijkt erop dat we al weten wat Samsung zal delen over de toestellen.

Op 5 augustus laat Samsung zich pas echt in de kaarten kijken. Dan organiseert de Zuid-Koreaanse fabrikant haar nieuwe line-up via een digitale showcase. Tot op heden is er al vrij veel naar buiten gekomen over de Galaxy Note 20-toestellen die we daar zullen gaan zien. Nu is er een lijst aan specificaties naar buiten gekomen van de Galaxy Note 20 Ultra die niets meer te raden over laat. We zetten hieronder het één en ander op een rijtje.

Belangrijkste verwachte specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

6,9 inch AMOLED-display met QHD+-resolutie. 120Hz mogelijk bij Full HD

Exynos 990-processor die we ook tegenkomen in de Galaxy S20-serie

Minimaal 12GB RAM met minimaal 256GB ROM

108-megapixelhoofdcamera, zonder Space Zoom, gepaard met twee 12-megapixelcamera's

4500 mAh accucapaciteit met razendsnelle oplaadmogelijkheden.

Powerhouse?

Zoals je hierboven kunt aflezen wordt de Samsung Galaxy Note 20 Ultra nogal een beest. De prestaties van het toestel zullen niet gauw tegen gaan vallen qua snelheid en camerabeelden. Het enige waar we misschien een kanttekening bij willen zetten is de accuduur van het toestel. Het vergt nogal veel power om dit toestel aan te drijven. De Exynos 990-processor heeft in eerdere toestellen ook laten zien dat het lang niet altijd even zuinig omgaat met de beschikbare capaciteit.

Hopelijk draaien alle radertjes tegelijkertijd en soepel om het licht aan te houden. Het scherm zal, Samsung kennende, weer een heel mooi plaatje geven. Datzelfde verwachten w ook van de camera's. Naast de Galaxy Note 20 Ultra zouden er nog een aantal toestellen tentoon worden gesteld; namelijk de reguliere Samsung Galaxy Note 20, de vouwbare Galaxy Fold 2 en ook de flexibele Galaxy Z Flip 5G.

(via)