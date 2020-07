'Asus Zenfone 7 en 7 Pro dicht bij presentatie'

Vorig jaar maakte Asus met de Zenfone 6 veel indruk. Hoewel je strakke specificaties in een mooi pakketje kon krijgen met een relatief zachte prijs, had het toestel echter een klein probleempje; het mocht in Nederland niet op de markt worden gebracht. Niet alleen in Nederland meer in nog meer landen werd de verkoop van de toestellen een halt toegeroepen door juridische middelen. De modems in de Zenfone 6-toestellen werden gemaakt volgens een patent van Philips waar Asus geen cent over wilde betalen. De Zenfone 6 had een spectakel kunnen worden in Nederland, maar werd helaas tegengehouden voordat het toestel in de winkel lag.

Dit jaar neemt Asus wraak. Niet per se op Philips maar op 2019. Hoewel er nog niets officieel bevestigd is, lijkt de presentatie van de opvolgers niet ver weg te zijn. De namen alleen al, Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro, geven aan dat de lijn wordt doorgezet. De meest opvallende feature van de Zenfone 6 was de camera op de achterkant die, door middel van een motormechanisme, ook de camera aan de voorkant werd. Het ging ook nog om een uitstekende camera in een verder uitstekend en feature-rijk toestel.

Zenfone 7-serie

De Zenfone 7 en 7 Pro komen een beetjeuit het niets, maar toch zijn er gegevens uitgelekt die de aankondiging geloofwaardig maken. De Zenfone 7 zou worden uitgerust met een Snapdragon 865 en de Zenfone 7 Pro krijgt een Snapdragon 865 Plus, beide in staat tot 5G-communicatie. Er is verder nog weinig naar buiten gekomen, maar hopelijk komt er snel meer nieuws naar buiten. We hopen bijvoorbeeld hetzelfde camera-mechanisme tegen te komen als op de Zenfone 6, maar dan met nog betere camera's.

(via)