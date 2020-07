'Qualcomm presenteert`Snapdragon 875G in voorjaar 2021'

Lang niet iedereen houdt zich bezig met het soort processor dat er in diens smartphone tikt. Wij wel. Chipfabrikant Qualcomm zit met haar chips in een zeer groot deel van smartphones, zeker in de middenklasse en in duurdere toestellen. De top chipset van Qualcomm is op dit moment nog de Snapdragon 865 Plus, maar het lijkt erop dat de opvolger weer een flinke sprong gaat maken, en dat op meerdere manieren.

Qua prestaties moet de volgende kanjer van Qualcomm, de Snapdragon 875G, een flinke boost krijgen. De chipset zou namelijk volgens een ander procedé worden gebakken. Daarmee wordt de processor kleiner en heeft de electriciteit een kortere weg af te leggen. Dat komt de snelheid stevig ten goede maar kan ook voor meer warmte zorgen. Vandaar dat er iedere keer een beetje kleiner wordt geproduceerd in plaats van in grote stappen.

Stevige piek

Ook qau prijs betreft zou de Snapdragon 875G een sprong gaan maken ten opzichte van de voorgangers. Voor de Snapdragon 865 betaalden fabrikanten ongeveer 150 dollar, voor de Snapdragon 875G lijkt dus prijs maar liefst 100 dollar hoger te gaan liggen. De verwachting is dat fabrikanten dit prijsverschil door zullen rekenen naar de consument. Als het dus een beetje tegenzit gaan de smartphones, die al aan de prijs zijn, in de nabije toekomst nog meer kosten. We weten meer wanneer de chipset officieel wordt aangekondigd, we verwachten de eerste smartphones met deze chip in het voorjaar.

