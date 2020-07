'Samsung Galaxy Note 20 kan dynamisch switchen tussen 60 en 120Hz'

Samsung staat op het punt om een aantal nieuwe smartphones te lanceren. De Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Plus vormen de hoofdlijn van het aanstaande evenement met nog twee bonussen om de hoek. De Galaxy Note 20 wordt de directe opvolger van de Galaxy Note 10 en gaat qua formaat nog een stukje verder. Toch lijkt het erop dat de Note 20 wordt geplaagd door een euvel waar de Galaxy S20-serie ook al last van had.

The latest firmware Galaxy Note20 Ultra has added an adaptive 120Hz option. But there is still no QHD+120Hz option. pic.twitter.com/VOf9Y5LoJW — Ice universe (@UniverseIce) July 15, 2020

De Galaxy Note 20 wordt uitgerust met een scherm dat kan verversen met 120 keer per seconde, beter bekend als een 120Hz-beeldscherm. Afhankelijk van de context zou het scherm automagisch gaan wisselen tussen 120- en de meer standaard 60 Hz om waar mogelijk stroom te besparen. Wat echter jammer is, is dat de 120Hz alleen behaald kan worden bij een Full HD+-resolutie en niet bij de QHD+-resolutie die het scherm maximaal aankan. Je zult dus moeten kiezen tussen een soepele beeldervaring of een hoge resolutie.

Galaxy Unpacked

De Note-toestellen worden op 5 augustus gelanceerd via een livestream vanuit San Francisco. Naast dat we de Note-toestellen te zien krijgen heeft Samsung waarschijnlijk nog wat bonus cadeautjes voor ons. Ook de vernieuwde opvouwbare smartphones zouden namelijk hun gezicht laten zien. Dan gaat het over de 5G-versie van de Galaxy Z Flip en de opvolger van de Galaxy Fold; de Galaxy Fold 2.