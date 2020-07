OnePlus lanceert betaalbare OnePlus Nord

OnePlus heeft een nieuw toestel onthuld. Daarmee zet het bedrijf opnieuw een smartphone in de markt op een wat lager punt dan we van het bedrijf gewend zijn. De OnePlus Nord is zojuist onthuld.

De geruchtenmolen draaide al op volle toeren voordat de OnePlus 8-serie eerder dit jaar werd aangekondigd. Die draaide hoofdzakelijk voor de OnePlus 8-toestellen maar er was zeker ook aandacht voor het voordeligere toestel; de OnePlus Z, OnePlus 8 Lite en het toestel kreeg nog veel meer namen toegeschreven. Uiteindelijk is het geen van die namen geworden, en is het toestel een paar maanden later gepresenteerd. De OnePlus Nord is er.

OnePlus bracht inmiddels 5 jaar geleden een budgettoestel uit om iets meer te bieden dan alleen toppers. Dat resulteerde helaas niet in een verkoopsucces, maar inmiddels is het bedrijf er klaar voor om het nog eens te proberen. Hoewel de OnePlus Nord een hoger prijskaartje krijgt en niet direct een budgettoestel te noemen valt, komt het wel keurig uit in de lagere middenklasse. We bespreken eerst kort de specificaties en daarna gaan we het over de prijs hebben.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord

6,44 inch 90Hz AMOLED-scherm met Full HD+-resolutie

Snapdragon 765G-chipset, gepaard met minimaal 8GB werkgeheugen

48-megapixelhoofdcamera, 8-megapixelgroothoek, 2-megapixelmacro. 32-megapixelselfiecamera

Draait op Android 10 met OxygenOS 10.5

Accucapaciteit van 4115 mAh

Zoals je hierboven kunt lezen krijg je behoorlijk wat specificaties bij de OnePlus Nord. De processor ie sniet alleen vlot, maar is ook nog uitgerust met een 5G-modem. Dat lijkt nu nog niet heel relevant maar de 5G-veilingen zijn op dit moment al in volle gang. Daarnaast krijg je een camera die zich al heeft bewezen op de OnePlus 7T Pro en OnePlus 8, een flinke accu en een scherm dat soepel ververst.

Die specificaties zijn leuk om op te sommen en over te discussiëren, maar de hamvraag is natuurlijk wat je voor deze speclist betaalt. De OnePlus Nord komt in twee kleuren; blauw en antraciet en deze kleuren komen ook in twee opslagcapaciteiten. De eerste variant is uitgerust met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen terwijl de iets duurdere versie komt met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

Prijs en beschikbaarheid

Met beide varianten kun je stevig vooruit dus. De versie met 8GB krijgt een prijs van 399 euro terwijl de 12GB-variant 499 euro zal gaan kosten. De pre-orders zijn al een tijdje voor de lancering open gegaan, dus misschien lees jij nu voor het eerst welke smartphone je hebt besteld. Als dat niet het geval is heeft OnePlus nu een pop-upevent voor je. Voor de rest gaat de OnePlus Nord op 4 augustus in de verkoop.