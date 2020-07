'Samsung Galaxy Note20 wordt nog groter dan Note10'

Nog even en dan gaan we uitpakken. Op 5 augustus organiseert Samsung het Galaxy Unpacked event waar de doeken van de nieuwe, nog grotere Note-toestellen worden getrokken.

Als je op zoek bent naar een grote smartphone met topspecificaties dan zijn er nogal een aantal alternatieven. Wil je er ook nog een stylus bij dan kun je eigenlijk maar één kant op. De Samsung Galaxy Note-toestellen worden al sinds de allereerste Note uitgerust met een S-Pen in de behuizing en ook een sloot aan high-end hardware die je niet uit het toestel kunt halen. Naast het pennetje staan de toestellen er vooral om bekend dat ze erg groot zijn, toch is Samsung nog niet uitgegroeid.

This is their actual size comparison, Note20 is 1cm longer than Note10. Note10 curved screen, Note20 Flat screen, they are 1080P 60Hz pic.twitter.com/Gv3Z68fl73 — Ice universe (@UniverseIce) July 14, 2020

Volgens geruchten wordt de Galaxy Note20 namelijk nog een stuk groter dan de Galaxy Note10. De meeste smartphones zijn de afgelopen jaren gegroeid maar daarbij zat de grootste verschuiving in het groter wordende scherm met dunner wordende randen. Het lijkt er nu op dat de Galaxy Note20 een volle centimeter langer zal worden dan de Note 10. Als je dus al moeite had om de Galaxy Note10 in je zak of tas te proppen dan kun je dat met de Galaxy Note20 vergeten. Verder zouden de randen rond het scherm nog dunner worden en ook wat rechthoekiger worden afgerond.

5 augustus

Nog een paar weekjes wachten en dan kunnen we met zekerheid zeggen of deze geruchten kloppen. Op 5 augustus wordt de Galaxy Note20 gepresenteerd, samen met de nog grotere Galaxy Note20 Plus. Naast deze relatief traditionele smartphone-ontwerpen is de verwachting dat we ook twee nieuwe opvouwbare smartphones te zien krijgen. Het zou dan gaan om een Galaxy Fold 2 en een Galaxy Z Flip 5G. De Fold 2 zou een rechtstreekse opvolger worden van de Galaxy Fold terwijl de Z Flip 5G nagenoeg hetzelfde blijft als de Z Flip, behalve dat er een 5G-modem in het toestel zou komen.