'Samsung koopt schermen in bij LG'

Het is niet uniek dat een smartphonefabrikant smartphoneschermen inkoopt bij een concurrent. Samsung en LG leveren voor het gros van alle smartphones de displays. Dat is niet beperkt tot het Android-besturingssysteem; ook Apple koopt haar schermen al jaren in bij Samsung. Nu lijkt het er op dat Samsung schermen gaat inkopen bij de grootste concurrent in die markt; LG. Dat lijkt misschien een vreemde zet, maar dat valt stiekem wel mee.

Vrij veel van Samsungs smartphones zijn uitgerust met Super AMOLED-panelen van Samsungs eigen makelij. Een tijdje geleden gaf aan dat het bedrijf wil stoppen met de productie van lcd-panelen en de eerste reactie daarop was dat Samsung al haar toestellen zou gaan voorzien van AMOLED-beeldschermen. Al gauw bleek dat Samsung de lcd-schermen zou gaan inkopen bij Sharp, nog een concurrent.

LG to the rescue

Nu blijkt dat Sharp de vraag van Samsung niet kan bijbenen is Samsung op zoek naar nieuwe bronnen om de resterende schermen te regelen. LG zou daarvoor de logische keus zijn, en onverrassend is dat ook het geval. Samsung bestelt de lcd-panelen bij LG om haar voordeligere smartphones van schermen te blijven voorzien. Het zit er echter wel in, zodra de technologie beter ontwikkeld is en de productie voordeliger is, dat alle toestellen van Samsung met een AMOLED-paneel worden uitgerust.

