'Android 10 wordt sneller opgepikt dan eerdere Android-versies'

Tussen iOS en Android zitten steeds minder verschillen. Zo kun je binnenkort op beide besturingssystemen widgets gebruiken en apps verstoppen. Waar de twee besturingssystemen ook grote verschillen toonde was in de zogeheten adoptie van een nieuwe versie. De adoptie is het aantal toestellen dat draait op een bepaalde versie van een specifiek besturingssysteem. Waar deze adoptiegraad bij Apple al jarenlang erg hoog ligt, zag je bij Android veel achterblijvers. Zo zijn er nog steeds toestellen die op Android 6.0 Marshmallow draaien terwijl we inmiddels al bijna aan de lancering van Android 11 to zijn.

Dat verschil tussen iOS en Android wordt echter steeds kleiner. Volgens cijfers van Google zijn mensen sneller overgegaan op een smartphone met Android 10, of hebben mensen eerder aan de updatemeldingen toegegeven, dan met eerdere versies van het besturingssysteem het geval was. Volgens Google ligt de hogere adoptiegraad vooral aan de updates die het bedrijf uitrolt. Om te beginnen levert Google deze snel aan bij fabrikanten, maar Google merkt ook dat fabrikanten eerder met Android 10 aan de slag zijn gegaan dan met eerdere versies.

Android 11

In de tussentijd zijn er ook steeds meer smartphones toegevoegd aan het Android One-programma, daardoor kunnen gebruikers al vrij vlot upgraden naar een nieuwere versie. Later dit jaar zien we Android 11 verschijnen en de verwachting is dat deze nieuwe versie nog weer sneller zal worden geadopteerd vanwege vlottere updates. Google wil bij volgende versies de mogelijkheid in gaan bakken om zelf een update eruit te kunnen rollen, in plaats van eerst via fabrikanten te hoeven gaan.

