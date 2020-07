'Ook Samsung laat oplader uit de doos'

Stel je voor dat je een nieuwe telefoon koopt, maar er zit geen oplader in de doos. Wat nu? De kans is groot dat je al een oplader in huis hebt die op het nieuwe toestel past.

Vorige week werd het gerucht de wereld in gebracht dat de iPhone 12-toestellen eenzaam in de doos zouden zitten, zonder oplader of oordopjes. Hoewel dat misschien een beetje gek klinkt, valt daar best wat voor te zeggen. De meeste mensen die een nieuwe iPhone kopen hebben namelijk al een iPhone, en dan hoeft er niet per se een nieuwe oplader bij die toch alleen maar in een la wordt gegooid. Datzelfde geldt voor oordopjes, waar misschien al een alternatief voor wordt gebruikt.

'Apple iPhone 12 krijgt geen oplader' - Het doosje van de iPhone is steeds kleiner aan het worden. Het lijkt er nu op dat de iPhone 12 niets anders in het toestel heeft zitten dan de telefoon, een sim-pinnetje en een snelstart gids.

Het lijkt er nu op dat Samsung de geruchten van Apple overneemt. Het is namelijk naar buiten gekomen dat ook Samsung-devices geleverd zullen worden zonder opladers. Het is nog niet duidelijk om welke toestellen het zou gaan maar bij een deel van de Samsung-toestellen in 2021 zou geen oplader worden meegeleverd met dezelfde reden als Apple. Het levert namelijk ieder jaar een gigantische hoeveelheid e-waste op; electronisch afval.

Pas volgend jaar

De toestellen voor dit jaar, de Samsung Galaxy Note 20-serie, Galaxy Fold 2 en Galaxy Z Flip 5G, zouden nog wel met opladers geleverd worden. De belangrijkste reden die we daarvoor kunnen bedenken is dat de productie al een tijdje bezig is en de verpakkingen al redelijk definitief zijn. Deze toestellen worden namelijk op 5 augustus al gepresenteerd met de verwachting dat de meeste devices al vrij kort daarna leverbaar zijn.

