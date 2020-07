'Samsung lanceert scala aan smartphones op 5 augustus'

Ben je klaar voor Samsungs grote feest met grote smartphones? De Galaxy Note 20-toestellen met flinke schermen worden binnenkort gepresenteerd, we weten nu eindelijk wanneer we onze agenda vrij moeten houden.

De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung staat op het punt om een flinke sloot aan high-end hardware de wereld in te lanceren. Dat is op zich geen nieuws, dat wisten we namelijk al. We weten nu echter ook wanneer we naar voren moeten schuiven op onze stoelen om alle details goed te kunnen horen. Tijdens het aanstaande Galaxy Unpacked-event worden meerdere toppers verwacht, waarvan bijna de helft zou kunnen dubbelvouwen.

Op 5 augustus is het zo ver, dan organiseert Samsung het Galaxy Unpacked-evenement. Daar verwachten we als hoofdmaaltijd de Samsung Galaxy Note 20-serie met daarin uiteraard de Galaxy Note 20 maar ook de Galaxy Note 20 Ultra zou gepresenteerd worden. Om het hele feest nog wat mooier te maken lijkt Samsung ook nog twee opvouwbare toestellen te presenteren; de Galaxy Fold 2 en de Galaxy Z Flip zou opnieuw worden gelanceerd met 5G-ondersteuning.

Prijzig feestje

We weten nog niets over de prijzen en ook de specificaties zijn nog niet bevestigd, maar we kunnen wel raden dat geen van deze smartphones voordelig zal worden. De 'standaard' Galaxy Note 20 is in de goedkoopste configuratie misschien zelfs het enige toestel onder de 1000 euro. Tegelijkertijd heeft concurrent Apple de laatste tijd har prijzen laag kunnen houden, al ging het dan om wat kleinere smarthones. We weten pas echt zeker wat we kunnen verwachten op 5 augustus. De livestream begint om 16 uur en tegen die tijd zullen we nog laten weten waar je deze kunt volgen.

(via)