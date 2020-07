'Huawei komt met klaptelefoon; Huawei Mate V'

Huawei is een van de weinige smartphone fabrikanten die opvouwbare smartphones maakt. Het lijkt er nu op dat we binnenkort een nieuw ontwerp in Huawei's portfolio aan zullen treffen.

Officieel is er nog niet bekendgemaakt over Huawei's volgende opvouwbare smartphone, maar na een korte blik op de rest van de markt lijkt het onvermijdelijk dat Huawei, net als Samsug, werkt aan meer flexibele toestellen. Nu zijn er ook gegevens naar buiten gekomen die concreter an lijken te geven hoe dat volgende vouwbare toestel eruit zou gaan zien. Net als Motorola en Samsung zou ook Huawei, verder eigenlijk de enige speler wat flexibele smartphones betreft, met een klaptelefoon komen.

Bij de oude klaptelefoons vond men aan de bovenkant van het toestel een scherm en aan de onderkant een toetsenbord, doorgaaans T9. Bij de nieuwe generatie is het hele toestel van de binnenkant bekleed met pixels. Er is door Huawei een patent aangevraagd in China en Europa voor een smartphone met vouwbare mogelijkheden. Dat is te zien in de afbeeldingen die bij het patent horen. Tigermobiles heeft met die informatie 3D renders gemaakt om een iets duidelijker beeld te krijgen van het uiterlijk.

Flip it

Het nioeuwe toestel van Huawei zou de naam Huawei Mate V krijgen. Waarschijnlijk komt die naam van de vorm die het toestel krijgt tijdens het opvouwen. Verder is er nog weinig bekend over het toestel. Andere renders laten zien dat het toestel op eenzelfde manier vouwt als bijvoorbeeld de Mate Xs. Binnenkort horen we hopelijk meer over deze flexibele smartphone.