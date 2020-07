Extreem stevige Cat S42 per direct verkrijgbaar

De Cat S42 is vanaf vandaag te koop. Het toestel combineert alle functies van een moderne smartphone maar dan in een extreem stevig jasje. Prijzig is het toestel ook niet.

De wereld van de toughphones is weer een nieuw exemplaar rijker, want Cat heeft vandaag de Cat S42 beschikbaar gemaakt. Het toestel is de opvolger van de Cat S41. Net als de Cat S52 die we vorige week reviewden, is het een telefoon die vooral opvalt door zijn enorme vermogen klappen op te vangen. Je kan het ding laten vallen, gebruiken als een frisbee of ermee gaan zwemmen. Een Cat-phone overleeft het.

Stevig maar ook snel?

De hamvraag is natuurlijk: wat voor smartphone krijg je naast al die stevigheid? We zetten de belangrijkste specificaties hieronder kort voor je op een rijtje:

5.5 inch HD+-scherm met 18x9 verhouding

13MP camera achterop, 5MP camera voorop

Draait op Android 10, met gegarandeerde upgrade naar 11

MediaTek Helio A20-chipset met 3GB werkgeheugen

32GB opslagruimte, uitbreidbaar met microSD

Met deze specificaties heb je een heel behoorlijke telefoon uit het middensegment. Echt snel zal de Cat S42 niet zijn, maar je koopt deze telefoon toch vooral voor zijn overlevingskwaliteiten. Cat garandeert dat je de telefoon van 1.8 meter op een oppervlak zo hard als staal kan laten vallen. Het apparaat is uiteraard ook water- en stofdicht dus tenzij je 'm in een actieve vulkaan gooit blijft het gewoon werken.

Prijs en beschikbaarheid

Wat kost dit alles? Voor een Cat S42 geldt een adviesprijs van 249 euro. Het toestel is bij Cat zelf te bestellen en uiteraard via een aantal webwinkels. Er is helaas 1 kleur, zwart, maar niemand houdt je tegen als je er met een spuitbus gele verf een Tweetyphone van wil maken. Wellicht dat dan wel de twee jaar garantie vervalt die Cat je geeft. Cat garandeert overigens ook drie jaar software-updates en zoals je hierboven kan lezen een update naar Android 11, zodra dat uit is.