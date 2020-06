'Xiaomi kan opladen met 100W vermogen'

Snelladen heeft het leven voor veel consumenten al makkelijker gemaakt. Ben je tussen werk en bioscoop maar een halfuurtje thuis om snel wat eten naar binnen te werken? Dan kun je met veel snelladers er zo 60% bij pakken. Toch lijkt het erop dat het voor sommigen niet snel genoeg gaat. Naast het buigen van smartphones is er de afgelopen tijd weinig échte innovatie te vinden in nieuwe smartphones. Maar die flexibele toestellen zijn niet voordelig. Toch vinden fabrikanten steeds weer kleine functies om de smartphone net iets slimmer te maken.

Xiaomi is een Chinees merk dat we in Nederland vooral kennen van een aantal smartphones. Ze maken echter veel meer producten die bijna altijd met electriciteit te maken krijgen. De volgende stap volgens Xiaomi is om de snellader nog snelle te maken. Snelladen met 30W mag al bijna geen naam meer hebben, al liet OnePlus zien dat 30W ook draadloos mogelijk is. Xiaomi trapt de laadtechnologie flink op zijn staart en zou begin volgend jaar met een 100W snellader op de markt willen komen. Dan zou je een accu met een capaciteit van 4000 mAh in 17 minuten helemaal op kunnen laden.

Unlimited Power

Het snel opladen van een smartphone is echter niet een kwestie van het aansluiten van een oplader met een hoger vermogen. De accu, en de smartphone die daaromheen zit, moet dat ook aankunnen. Als deze hier niet op is aangepast dan kun je leuk een paar weken snelladen maar moet je al gauw op zoek naar een nieuw toestel omdat je accu er doorheen zit. In 2021 wil Xiaomi hier zeker mee op de markt zijn maar een release dit jaar lijkt ook nog mogelijk. Op dit moment is de Oppo Find X2 de snelst oplaadbare smartphone. Dit toestel kun je in 39 minuten helemaal opladen.

