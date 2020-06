'Apple iPhone 12 krijgt geen oplader'

Het doosje van de iPhone is steeds kleiner aan het worden. Het lijkt er nu op dat de iPhone 12 niets anders in het toestel heeft zitten dan de telefoon, een sim-pinnetje en een snelstart gids.

Het klinkt misschien gek, een smartphone zonder oplader. Toch lijkt dat het geval te zijn voor de Apple iPhone 12-serie die later dit jaar gepresenteerd zal worden. Het zou dan niet gaan om een toestel daat nooit opgeladen hoeft te worden, maar om een smartphone die geen oplader in de doos krijgt. Ook zouden er geen EarPods in de doos zitten. Dat zou Apple met een paar redenen doen. Zowel voor Apple zelf als voor de consument.

De bekende lekker Ming-Chi Kuo liet weten dat Apple deze koers in zou zetten voor de aanstaande iPhone 12-lancering. Doorgaans is de lekker goed op de hoogte van de gang van zaken bij Apple en daardoor hebben we extra vertrouwen in dit gerucht. Door de oplader en EarPods aan te bieden als optionele extra's zou Apple de prijs van de iPhone 12 redelijk gelijk kunnen houden met die van de iPhone 11 ten tijden van lancering. De iPhone 12 zou in de productie al duurder zijn vanwege de 5G-antennes en door niet alles in de doos te stoppen zou de prijsverhoging niet al te gigantisch hoeven zijn.

Going green

Tijdens de presentatie is het de verwachting dat Apple het wat dit betreft zal gooien op het milieu en de gebruiker. De meeste consumenten die voor de iPhone 12 zullen gaan zijn waarschijnlijk al in het bezit van een andere iPhone en dan is het zonde voor het milieu om nog meer e-waste de wereld in te helpen. Tegelijkertijd is het voordeel voor de consument. Tenzij je nog geen iPhone hebt en juist bij de 12 in wil stappen. Dan moet je dus nog een oplader los erbij kopen.

(via)