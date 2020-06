'5G-veilingen van start'

Sta je in de startblokken voor 5G en heb je je al helemaal voorbereid door een 5G-smartphone in huis te halen? Dan zul je nog steeds even moeten wachten. De veilingen zijn vandaag van start gegaan.

Vanaf vandaag zijn de telecombedrijven in Nederland verwikkeld in een biedingenstrijd. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile doen ieder hun best om voor het laagste bedrag toch de hoogste bieder te zijn op de verschillende frequenties die op het veilingblokkomen te liggen. Iedere frequentie heeft een verschillend bereik en verschillende snelheden. Hoewl 5G een hogere snelheid moet leveren dan 4G wordt er geschat dat de opbrengst voor de staat een stuk lager zal zijn dan bij de 4G-veilingen van 2012. Destijds werd er 3,4 miljard opgehaald met de frequentieveiling, de verwachting voor 5G ligt dichter bij de 900 miljoen.

De grote afwezige in het lijstje bieders lijkt misschien Tele2, zij deden tenslotte ook mee in 2012. Inmiddels is de overname van Tele2 door T-Mobile vorig jaar afgerond en zal het duo onder naam van T-Mobile meedoen met de veiling. De veilingen hebben een andere vorm dan de veilingen die we op televisie wel eens zien. Om te beginnen is de veililng in een aantal onderdelen opgesplitst. Stuk voor stuk worden de frequenties geveild. Begonnen wordt er vandaag met de 700 MHz frequentie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er wordt door de veilingmeester een startbedrag bekendgemaakt. Dan mag iedere provider laten weten of zij akkoord zouden gaan met dat bedrag. Als er meer dan één bieder akkoord gaat, gaat het bedrag omhoog. Dit gaat zo door totdat er slechts één bieder akkoord gaat met het bedrag. Deze wint dan de veiling. Na deze fase horen we echter nog niets over wie de veiling heeft gewonnen. Eerst moet fase twee zich nog voltrekken. Dit is vooral een technisch verhaal waarin delen van een frequentie worden opgedeeld.

De saaie technische details daargelaten horen we na de afronding van fase twee hoe de veiling van een frequentie verlopen is. Het ministerie van economische zaken organiseert hiervoor een persconferentie en zodra deze is afgerond en de vergunningen zijn uitgereikt zijn de providers vrij om aan de slag te gaan. Wanneer ze daar klaar voor zijn zouden ze de antenne's mogen activeren. Later deze zomer zou dat gebeuren. Of de netwerken dan al online gaan is nog niet duidelijk en volledig afhankelijk van de providers zelf.

