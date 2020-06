'Poco F2 Pro kan geen 5G verbinding maken'

Kun jij al gebruik maken van het razendsnelle 5G-netwerk in Nederland? Staat dat in je notificatiebalk? Dan word je misschien voorgelogen door software en miscommunicatie.

De Xiaomi Poco F2 Pro heeft een processor die 5G ondersteunt, de Snapdragon 865, maar er is een probleempje met die verbindingen. In Nederland is er technisch gezien wel al 5G beschikbaar, maar via de frequenties van de 4G-netwerken. De processor van de Poco F2 Pro kan echter alleen maar via 5G communiceren via de 3,5GHz frequentie die we in Nederland nog helemaal niet kunnen gebruiken. Pas over een paar jaar zouden we aan de slag kunnen met deze frequentie.

Xiaomi Poco F2 Pro review - De Chinese fabrikant Xiaomi is al een tijdje bezig met een opmars door Europa. Nu ook Nederland de onverdeelde aandacht van de fabrikant heeft gekregen komt dat mooi samen met de lancering van de Poco F2 Pro. We zijn met het toestel aan de slag gegaan. Hieronder lees je onze review.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar op de netwerken van Vodafone en T-Mobile geeft de Poco F2 Pro al aan dat er verbinding is met een 5G-netwerk. Dat terwijl T-Mobile nog helemaal geen 5G-netwerk live heeft gezet. Dat zou komen doordat er een aantal 700 MHz-netwerken actief zijn waar 5G mee wordt getest. Het ding is alleen dat je nog helemaal geen verbinding kunt maken met deze netwerken. Je hebt dus helaas nog geen toegang tot de theoretische limiet van 1 Gbit per seconde.

Nog een tijdje wachten

Bij Xiaomi kunnen ze de 5G-verbindingen met Vodafone verklaren doordat de software van de mast al wel 5G spreekt ook al wordt de frequentie nog niet ondersteund. Bij de verbindingen met de T-Mobile netwerken grijpt Xiaomi zelf in het duister. Hoewel de Poco F2 Pro dus nog geen verbinding kan maken met de Nederlandse 5G-netwerken maar daar moet in de toekomst verandering in komen. Tot die tijd moeten we de valse hoop even laten varen.

