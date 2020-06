'Apple gaat snellader met iPhone 12 meeleveren'

De geruchtenstroom over de iPhone 12 is op gang gekomen nu we in ieder geval weten hoe het nieuwe iOS 14 eruit gaat zien. Dit nieuwe gerucht is eentje waar we wel enthousiast van worden, want het zou betekenen dat Apple een snellader met al zijn toestellen mee gaat leveren. Nu worden de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max al wel geleverd met een lader met een maximale capaciteit van 18W, maar krijgt de 'reguliere' iPhone 11 nog een 5W-lader mee. De hoop is dat daar met de nu uitgelekte lader een einde aan komt.

Knallen met 20W-lader

Als we de foto's die op Weibo zijn opgedoken mogen geloven, zit er een 20W-lader aan te komen. Dat is iets meer dan de 18W-lader die Apple nu al bij zijn Pro-toestellen levert maar nog niet zo indrukwekkend als de 30W-lader die met iPads wordt meegeleverd. Waar de meeste mensen echter op hopen is dat Apple de 5W-lader eindelijk met pensioen stuurt. Het was ook wel een beetje een gek gezicht, zo'n koddig ladertje bij een telefoon van bijna 750 euro.

Zeker omdat vrijwel de gehele concurrentie inmiddels snelladers bij zijn toestellen levert en het ook echt als een aparte feature in marketing figureert. Waar Huawei zijn toestellen met een 45W-lader meelevert en andere fabrikanten massaal de Qualcomm QuickCharge-standaard omarmen, bleef Apple een beetje achter. Het ondersteunde snelladen overigens al wel een tijdje, maar leverde de laders niet zelf mee. Laten we hopen dat daar nu eindelijk verandering in komt.

(via)