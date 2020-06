'WhatsApp brengt GIF-achtige stickers in volgende update'

Ben je woke of wil je dat graag zijn? Hou dan de volgende WhatsApp-update in de gaten. Het lijkt erop dat de stickers gaan dansen in de chatapp.

Gifjes kunnen we inmiddels al een tijdje makkelijk gebruiken in WhatsApp. Of we ze nou zelf downloaden en versturen of uitzoeken in het overzicht van WhatsApp zelf, gifjes komen we overal tegen. Stickers komen we ook steeds vaker tegen, maar lijken nog iets minder populair te zijn, al gaat die stijgende lijn zeker doorzetten. Het gebruik van stickers zal zeker ook toe gaan nemen door een functie in de volgende versie van WhatsApp.

Het wordt namelijk mogelijk om stickers te gebruiken die zich gedragen als gifjes. Bij het verzenden verschijnt er dan een bewegende sticker. Op dit moment beweegt de sticker maar één keer maar in de toekomst moet de sticker blijven bewegen, of loopen, zoals we van gifjes gewend zijn. Het grote verschil is dan dat je de sticker niet hoeft aan te tikken om deze te laten bewegen, de sticker blijft gewoon gaan en gaan. Dit zal totaal niet vervelend worden.

Dansende stickers

Zoals gezegd zouden we de bewegende stickers waarschijnlijk al in de volgende update tegen moeten komen. Het wordt mogelijk om via WhatsApp zelf nieuwe stickerpacks te downloaden en later zal het ook mogelijk worden om stickerpacks via apps van derden toe te voegen. Dat laatste is bijvoorbeeld ook al mogelijk met de huidige stickers. Het is nog niet duidelijk wanneer we deze updates definitief gaan tegenkomen, maar het zou niet al te lang moeten duren.

