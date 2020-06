'iOS 14 krijgt een nieuw Home-screen met widgets'

Weet je niet zo goed of je liever een iPhone of een Android-toestel gebruikt? De keuze wordt er niet makkelijker op, of misschien juist wel?

Het lijkt erop dat Apple eindelijk het licht heeft gezien. Hoewel iOS steeds soepeler en flexibeler is geworden in de loop der jaren, heeft het besturingssysteem nooit gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld widgets. Het lijkt erop dat je vanaf iOS 14 eindelijk je besturingssysteem een persoonlijk tintje kunt gaan geven op een manier die verder gaat dan alleen een achtergrond of een eigen volgorde van apps.

Naast dat er widgets op het Home-screen komen, voor wie dat wil, wordt het naar alle waarschijnlijkheid ook mogelijk om apps te gaan verbergen. Het zou zelfs mogelijk worden om je apps in een zogeheten App Library te plaatsen om ze door iOS te laten organiseren. Een persoonlijk app-overzicht zou wat weghebben van de app-lade op Android. Daarnaast krijgt iOS 14 nog iets waardoor het steeds meer op Android gaat lijken. Picture-in-picture video wordt eindelijk toegevoegd aan iOS. Dat is al wel mogelijk in bijvoorbeeld MacOS. Video's zouden zelfs geminimaliseerd door kunnen spelen op de achtergrond, zo wordt YouTube als muziekspeler steeds mogelijker.

iPhone 12

Met de informatie die we nu heben kunnen we zowel stellen dat iOS en Android steeds dichter bij elkaar komen, maar ook dat iOS 14 weer een flinke stap wordt voor het iPhone-besturingsysteem. Naast de hierboven genoemde toevoegingen en mogelijkheden worden er nog veel meer kleine dingen toegevoegd zoals het bepalen van je standaard e-mail en webbrowser-apps. Later dit jaar, ten tijden van de lancering van de iPhone 12-serie, zullen we er meer over leren.

