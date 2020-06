'Betaalbare Nokia 7.3 krijgt 5G-mogelijkheden'

Tegen de tijd dat 5G daadwerkelijk een ding wordt in Nederland is het wel zo prettig als we allemaal ook smartphones hebben die verbinding kunnen maken met een 5G-netwerk. Tot nog toe moet je wat dieper in de buidel tasten voor zo een smartphone, maar binnenkort kun je er waarschijnlijk een stuk voordeliger aan komen.

Nokia blijft smartphones produceren alsof hun levens ervan afhangen. Dan bedoelen we dat HMD Global, de licentiehouder voor de Nokia naam, stevig gas geeft met ongeveer één nieuwe smartphone per maand sinds de herstart van het merk. Het Finse bedrijf heeft in bijna iedere prijsklasse al een smartphone gelanceerd. Een smartphone waar we op dit moment naar uitkijken is de Nokia 7.3. Dat moet de natuurlijke opvolger worden van de Nokia 7.2, maar dan met iets bijzonders.

We verwachten prima camera's op de Nokia 7.3, maar dat is niet het belangrijkste onderdeel van het toestel. De Nokia 7.3 zou worden uitgerust met de nieuwe Snapdragon 690 processor van Qualcomm. Het unieke van de processor is niet zozeer de snelheid gezien de prestaties vergelijkbaar zijn met de Snapdragon 675, maar het modem. De Snapdragon 690 is namelijk uitgerust met een X51 modem en dit modem kan niet alleen verbinding maken met 2-. 3-, en 4G, maar ook met 5G-netwerken. Daarmee komt 5G-connectiviteit op een steeds lager prijspunt.

Nokia 7.3

Eerder zagen we al de Snapdragon 865 en Snapdragon 765G verschijnen met 5G-connectiviteit, maar deze processoren zijn voor iets duurdere smartphones bestemd. Of de Nokia 7.3 het eerste toestel wordt dat met de Snapdragon 690 wordt uitgerust moet nog blijken. Er is nog niets bekend over de lanceerdatum van de Nokia 7.3, maar de kans is wel vrij groot da het toestel ook een 90Hz-display krijgt. De combinatie van deze processor met een soepele kijkervaring en Android One-software maakt de Nokia 7.3 een uiterst interessante smartphone.

(via)