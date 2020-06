'Samsung Galaxy Note 20 Ultra krijgt nieuwe Qualcomm-processor'

Fans van gigantische smartphones opgelet, de eerste details van de Samsung Galaxy Note 20-serie zijn naar buiten gekomen. We weten natuurlijk nog niets zeker, maar de bron is over het algemeen betrouwbaar.

De geruchtenmolen voor de Samsung-devices, die we later dit jaar tegen zouden komen, komt nu echt op gang. Nadat we patenten voorbij zagen komen van een extreem flexibel toestel en een smartphone met kantelbare camera's is het nu tijd om weer terug te gaan naar 'normale' smartphones. Later dit jaar wordt de Samsung Galaxy Note 20-serie gepresenteerd. We zeggen hier serie, maar het zou gaan om twee toestellen; de Samsung Galaxy Note 20 en de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

De toestellen moeten de hoofdmoot vormen van het Galaxy Unpacked event in Q3. In het hart van die toestellen lijken Snapdragon processoren te gaan draaien. Het is nog niet helemaal duidelijk of er andere uitvoeringen op de markt komen die uitgerust zijn met Exynos-processoren maar de Samsung Galaxy Note 20 Ultra lijkt voorlasnog een Snapdragon 865+-processor te krijgen. Dat plusje is geen typfout, de Note 20 Ultra zou de nieuwste versie van de 5G-ready chipset van Qualcomm krijgen.

Flitsende beelden

Verdere details laten zien dat het scherm van de Note 20 Ultra met 120Hz zou kunnen verversen, en dat terwijl het scherm een WQHD+-resolutie aanhoudt. Bij de Galaxy S20-toestellen is het vooralsnog kiezen tussen veel pixels of veel frames. De functionaliteit van de S-Pen zou een beetje verder uitgebreid worden en ook de camera zou wat extra trucjes krijgen. We zullen nog even moeten wachten tot deze gegevens bevestigd worden, maar er zullen voor die tijd ongetwijfeld meer lekken komen.

(via)