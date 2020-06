'Huawei schuift productie van Mate 40-toestellen voor zich uit'

Later dit jaar wordt de Mate 40-serie gepresenteerd door Huawei. Dat is althans de verwachting. Eerder deze week schemerdee door dat de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro naar alle waarschijnlijkheid worden uitgerust met een 108-megapixelcamera op de achterkant, ondersteund door nog een aantal andere sensoren. Nu lijkt het erop alsof de toestellen nog eventjes niet daadwerkelijk geproduceerd zullen worden.

Dat heeft alles te maken met de maatregelen die de Amerikaanse overheid heeft getroffen tegen het bedrijf. Laatst werd al bekend dat Huawei misschien processoren van andere bedrijven gaat gebruiken voor haar wat goedkopere smartphones. Nu heeft Huawei haar toeleveranciers gevraagd om de productie te staken aan de onderdelen die bestemd zouden zijn voor de Huawei Mate 40-serie. Hoewel Huawei afgelopen week heel even boven Apple en Samsung uitkwam qua verkoopcijfers staat het er niet mega florisant voor bij het Chinese concern.

Even wachten nog

Voorlopig staat de productie dus even stil terwijl Huawei de inventaris opmaakt; hoeveel processoren kunnen we nu echt maken en hoeveel telefoons kunnen we leveren? Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de opties voor bijvoorbeeld processoren van andere fabrikanten. Wanneer er echter een andere processor in het toestel zou komen, moet de rest van het toestel daar ook op worden aangepast en dat is niet zo 1-2-3 gebeurd. Hopelijk gaat het feestje wel gewoon door, het is nog onduidelijk of de lancering wordt uitgesteld of dat alleen de productie achterop zal raken.

