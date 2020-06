'Accucapaciteit Samsung Galaxy Fold 2 bekend'

Vouwbare smartphones worden steeds meer een ding. De Samsung Galaxy Fold 2 wordt de natuurlijke opvolger van de Galaxy Fold. De verwachting is dat we de Samsung Galaxy Fold 2 gaan zien tijdens de presentatie die hoofdzakelijk zou gaan om de Samsung Galaxy Note 20. Eerder lieten we al weten dat de Galaxy Fold 2 helaas niet over een S-Pen zal gaan beschikken in tegenstelling tot de Galaxy Note 20. Dat gezegd hebbende, de Fold 2 kun je opvouwen en dat is best een pluspunt.

In de Galaxy Fold was het zo dat de accu van het toestel in twee losse onderdelen gesplitst werd, iets wat we tot nu toe bij ieder vouwbaar toestel hebben gezien. Dat lijkt bij de Galaxy Fold 2 wederom het geval te gaan worden. In een certificatie voor het toestel is een combinatie gevonden van twee accu-onderdelen. In de listing vinden we EB-BF917ABY en EB-BF916ABY. Dat klinkt als de naam van een Bassie & Adriaan-boef maar het zijn twee verschillende accu's. De eerste heeft een capaciteit van 2275mAh en de tweede kan vooruit met 2090mAh.

Underpowered?

Totaal krijgt de Galaxy Fold 2 dus 4365mAh accucapaciteit. Dat lijkt misschien niet al teveel voor een smartphone met twee schermen, waarvan er één al zo groot is als twee standaard schermen, en het is zelfs ietsje minder dan de accu van de Galaxy Fold. Toch presteerde dat Fold goed met die accucapaciteit en de verwachting is dan ook dat de Fold 2 het lang vol zal houden met 4365mAh. Waarschijnlijk zien we steeds meer verschijnen over het toestel tot de presentatie in oktober.

