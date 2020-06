Fairphone 2 krijgt Android 9.0 Pie

De Nederlandse fabrikant van 's werelds duurzaamste smartphone zet nog een stapje bij. Fairphone brengt niet zoveel toestellen uit als bijvoorbeeld LG of Samsung, maar heeft daar een goede reden voor. Het is niet zo dat de hardware van Fairphone dermate krachtig is dat het geen zin heeft om vaker iets uit te brengen, maar het zou tegen het hele ide achter het bedrijf ingaan. Fairphone maakt namelijk modulaire smartphones waarvan de gebruiker redelijk gemakkelijk ieder onderdeel kan vervangen.

Voor de meeste Nederlanders zal het zo zijn dat wanneer de camera van je smartphone kapot gaat, je op zoek gaat naar een nieuw toestel, je wil immers wel leuke kiekjes kunnen blijven schieten. Bij Fairphone bestel je dan simpelweg een nieuwe camera. Je schroeft je telefoon open, haalt de kapotte camera eruit, schroeft de nieuwe erin en zodra je de behuizing weer dicht hebt is je toestel weer als nieuw. Zo kun je ook bijvoorbeeld de accu vervangen of een luidspreker wanneer deze problemen geeft.

Langer leven, minder uitgeven

Hardware kan stiekem best lang mee zonder te traag te worden, maar in de software moet wel flink wat tijd worden gestopt. Daarom brengen de meeste fabrikanten liever een nieuw toestel uit met nieuwe software, in plaats van de nieuwe software aan te passen zodat deze goed aansluit op de oude. Fairphone wil als bedrijf ervoor zorgen dat we veel langer met onze smartphone doen zodat het zogeheten e-waste verminderd kan worden. Dan hoeft er minder electroinca te worden gerecycled en hebben we minder troep op de aarde.

Met dat als doel brengt Fairphone nu ondersteuning uit voor de Fairphone 2. Het toestel is al 5 jaar geleden gepresenteerd met Android 5.0 Lollipop maar toch stuurt Fairphone een update uit naar Android 9.0 Pie. Dat is dan niet de allernieuwste versie van het besturingssysteem, maar dat maakt voor de doelgroep van Fairphone waarschijnlijk toch niet zoveel uit. In de tussentijd is ook de Fairphone 3 al gelanceerd. Dat toestel draait standaard al op Android 9 Pie maar zal vrijwel zeker een update krijgen naar Android 10. De botloader van Fairphone kan worden ontgrendeld om zelf een alternatief besturingssysteem zoals Lineage OS te installeren.