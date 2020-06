'Samsung bezig met smartphone met 6 camera's achterop'

Het lijkt erop dat smartphones binnenkort meer camera's hebben dan wij vingers om op te tellen. Er zijn al wel smartphones met 6 camera's op de achterkant, maar nu is Samsung ook op dat pad. Sowieso krijgen smartphones steeds meer lenzen mee om functionaliteit uit te breiden. Zo kun je bijvoorbeeld een combinatie maken van een standaard hoofdcamera, een groothoeklens en een zoomlens. Maar hoe komenbedrijven als Nokia en nu ook Samsung dan aan 6 lenzen? Nou, door nog meer functionaliteit toe te voegen. Denk hierbij aan een macrolens, een ultragroothoeklens en nog een dieptesensor om ervoor te zorgen dat je goed kunt scherpstellen met al die andere camera's.

Zoals gezegd lijkt het erop dat Samsung nu ook bezig is met een Galaxy-toestel voorzien van een arsenaal aan camera's. Toch is gek genoeg de hoeveelheid niets eens het meest bijzondere aan dit nieuwtje. In het patent dat Samsung toegewezen heeft gekregen is te zien dat Samsung van plan is om de camera's achterop het toestel te laten kantelen om zo de kwaliteit van onder andere de groothoek foto's te vergroten. Het idee is dat alle fotografie met het toestel de lenzen zou laten kantelen om in verschillende situaties een goed resultaat te krijgen, onder andere door de brandpuntsafstanden te combineren.

Kantel kiep camera

Zo krijg je dus een bewegende cameraplat op de achterkant. Vanwege de bewegende onderdelen lijkt het logische dat alle bewegingen zich achter een glasplaat zullen voltrekken, dan hoef je ook niet bang te zijn dat je per ongeluk een camera zult verdraaien of het bewegingsmotortje zult forceren. Van het toestel is nog geen naam beschikbaar en het is ook nog niet duidelijk of het zou gaan om een toptoestel uit bijvoorbeeld de Galaxy S-serie of een hoge middenklasse-smartphone in bijvoorbeeld de Galaxy A-serie.

