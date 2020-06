'Huawei Mate 40 krijgt 108-megapixelcamera'

Het is nog even wachten maar we kijken uit naar de lancering van de Huawei Mate 40-serie in oktober. We komen ook al steeds meer lekjes tegen waarmee we een beeld kunnen vormen over de specificaties van de toestellen. Ook verwachten we in dezelfde aanloop dat we nog een aantal afbeeldingen en renders tegen zullen komen. Voor nu moeten we het met kort maar belangrijk nieuws doen. De camera's staan doorgaans vooraan bij Huawei's toptoestellen en ook bij de Mate 40-serie lijkt dat het geval te zijn.

Er is nu informatie opgedoken dat de Mate 40 zou gaan beschikken over een 108-megapixelhoofdcamera. Deze info komt van Huawei's leveranciers. De camera zou een plaatsje krijgen in zowel de Huawei Mate 40 als de Huawei Mate 40 Pro. Het is nog niet duidelijk of Huawei dezelfde route neemt qua benamingen als bij de P-serie eerder dit jaar. Daarbij verscheen naast de P40 en P40 Pro ook een P40 Pro Plus. Als dat bij de Mate 40-toestellen ook zo is dan krijgen we misschien nog wel meer camerageweld te zien in oktober.

Power

Eerder dit jaar verscheen de eerder genoemde Huawei P40-serie uitgerust met stevige camera's. Wat bij de P40-serie nog niet het geval was, maar wat we wel verwachten voor de Mate 40-toestellen, is dat de camera's voor langere tijd in 8K kunnen filmen. Bij een aantal smartphones is het nu al wel mogelijk om in 8K te filmen, maar nog niet al te lang. Met een nieuwe processor van Huawei en de stevige camera's zouden we al bij de volgende spring in videoresolutie kunnen zijn. Nu moeten alleen de 8K-televisies nog wat voordeliger worden.

(via)