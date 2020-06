'Samsung Galaxy S20 Lite op komst'

Samsung is constant aan de slag met nieuwe toestellen. Zo zou er nu een voordeligere variant van de Samsung Galaxy S20 in de maak zijn. De verwachting is dat we deze zomer een Samsung Galaxy S20 Lite te zien krijgen.

Samsung produceert ieder jaar een flink aantal smartphones op ieder prijspunt. Het lijkt er nu op dat we voor de lancering van de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Fold 2 nog een ander toestel op ons bord krijgen. De twee grote knallers krijgen nog steeds hun eigen presentatie. Eerder krijgen we nog de presentatie, of aankondiging, van de Samsung Galaxy S20 Lite voor onze boeg. Het toestel zou een opvolger moeten zijn van de Galaxy S10 Lite.

Op dit moment zou het gaan om een toestel met de werktitel Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Het zou dan gaan om een smartphone die qua ontwerp redelijk dichtbij de Galaxy S20 staat, maar intern zou er een wat minder krachtige processor inzitten met qua fotografie ook iets minder power. Zoals meestal het geval is bij Samsung-smartphones komt er een wereldwijde-variant en een Amerikaanse-versie. In de Verenigde Staten komt dan een versie uit met een Qualcomm-processor en in de rest van de wereld zien we een Exynos in het toestel zitten.

Nog even geduld

Wanneer we het toestel officieel kunnen verwachten weten we nog niet, maar wat prijzen betreft durven we wel een inschatting te maken. Het lijkt er namelijk op dat de prijs redelijk overeenkomt met die van de S10 Lite ten tijden van lancering. Waarschijnlijk komt het toestel in een flink aantal kleuren op de markt, dat zijn we van Samsung gewend. We houden het nieuws in de gaten en hopelijk horen we snel meer.

